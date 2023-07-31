Чем можно заменить форму для запекания, когда нет противня: простые советы

Каждая хозяйка хотя бы раз в жизни готовила вкусный торт для своей семьи, а некоторые украинки делают это довольно часто. Но иногда в самый ответственный момент может оказаться, что забыли или не имеют под рукой формы для выпечки.

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УНИАН предлагает некоторые сообразительные идеи по замене традиционной формы и емкости для запекания.

Вылить тесто прямо на противень: Стандартные духовки часто имеют классические листы размером 45х33 см с небольшими бортиками. Этого размера хватит для приготовления лепешек, которые затем можно будет разрезать на части и смазать кремом. Вы можете просто вылить тесто непосредственно на такое письмо, предварительно смазанное маслом, не требуется отдельная форма для выпечки; Использовать сковороду Вместо круглой формы для запекания можно успешно использовать обычную металлическую сковороду. Важно убедиться, что у нее нет пластиковых элементов, поскольку они могут расплавиться в духовке. Предпочитают сковородки со съемными ручками или сделанными из металла; Использование жестяных банок Многие украинцы используют консервы, после чего выбрасывают банки. Но опытные хозяйки знают, что такие банки отлично подходят для выпечки, когда нет под рукой обычной формы. При использовании жестяных банок можно легко приготовить кекс или небольшой пирог, в зависимости от их размера; Использование кастрюли: Кастрюля может служить простой и доступной альтернативой емкости для запекания. Важно убедиться, что она не имеет пластиковых элементов, и ее материал выдержит высокие температуры. Перед использованием кастрюлю следует смазать растительным маслом и обсыпать мукой перед тем, как выливать тесто; Самодельная форма из фольги Традиционный и простой способ заменить форму для выпечки – создать самодельную емкость из фольги. Для этого нужно взять подходящую кастрюлю или миску, выложить ее дно и стенки фольгой в несколько слоев. Такая конструкция будет готова к выпечке и сохранит форму торта.

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