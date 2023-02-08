Чорний археолог викопав на Хмельниччині срібний пояс готів, датований 3 століттям (фото)

​​Правоохоронці викрили "чорного археолога", який виявив на Хмельниччині срібні скарби готів, датовані 3 століттям. Зокрема, злочинець знайшов унікальний пояс, стародавні монети, наконечники стріл та фрагменти прикрас.

Знахідки він продавав на інтернет-аукціоні. Про це повідомив Офіс Генерального прокурора у Telegram.

Зазначається, що чоловік відкопав унікальну старожитність у вигляді срібного поясу на території Хмельницької області. Згідно з висновками спеціалістів Національного музею України, знахідка датується серединою ІІІ століття.

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"Вона пов’язана з військовою культурою давніх германців у період, коли вони мігрували через територію сучасної України з Північної Європи до Чорного моря", – йдеться у повідомленні.

"Чорний археолог" встиг реалізувати артефакти давнини одному з покупців. Під час проведення обшуків у Хмельницькій та Кіровоградській областях правоохоронці вилучили скарби.

Зараз поліція встановлює легальність походження вилучених археологічних предметів. Після проведення експертизи, знайдені старожитності можуть бути передані на зберігання до музейних фондів.

Раніше під Луцьком знайшли історичний перстень, що міг належати князю Любарту.

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