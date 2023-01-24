Чотири головних антитренди в макіяжі в 2023 році: увага на губи і брови

Тренди на макіяж постійно змінюються. Ще рік тому з усіх глянців дивилися на нас дівчата з пишними бровами, але зараз модниці заговорили про протилежну тенденцію.

Новомодні варіанти макіяжу можуть сподобатися не всім. Але "інстаграмний" макіяж цього року вже буде неактуальним, пишуть експерти.

Читайте також Бьюті-процедури, від яких краще відмовитись. Деякі з них марні

Якщо ви не хочете, щоб на вас показували пальцем на вулиці, краще відмовтеся від цих трендів у повсякденному житті.

Забудьте про порцелянові обличчя з щільним тоном та контурингом. Він не тільки не практичний у звичайному житті, але перетворює ваше обличчя на інстамаску. Саме тому в 2023 році такий "ідеальний" інстаграмний макіяж - антитренд.

Відео дня

Він, звичайно, підходить для вечірніх заходів, фотосесій, але ніяк не для звичайного життя. Тож цього року ховаємо наші кисті та інші засоби для розтушовування у далеку скриньку.

Що вибрати. У моді буде майже дитяче обличчя з легким макіяжем чи його відсутністю. Якщо потрібно приховати якісь недоліки – точково опрацюйте їх консилером.

Широкі та густі брови. Так, спочатку це виглядало незвичайно та красиво. Але деякі дівчата почали переборщувати із шириною своїх брів.

Що вибрати. Цього року віддайте перевагу висвітленим бровам стриманої форми.

Матова помада для губ. Цей тренд протримався не один рік, але дуже часто виглядав на губах щільною скоринкою.

Що вибрати. 2023 року актуальними будуть губи з промальовуванням коричневим олівцем. Ви хочете виглядати актуально?

Великий обсяг на віях. Все це виглядає неприродно та вульгарно. Якщо хочеться більш розкритий та виразний погляд – скористайтеся накладними віями лише у випадку вечірнього святкового макіяжу.

Що вибрати. Цього року будуть актуальними всілякі стрілки та промальовування повік у формі рибки. Вони зроблять ваші очі виразнішими без використання додаткових вій.

Нагадаємо, що український дизайнер Андре Тан раніше поділився добіркою головних трендів нового року. Як виглядають стильні моделі, дивіться на посилання.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!