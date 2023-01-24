Четыре главных антитренда в макияже в 2023 году: внимание на губы и брови

Тренды на макияж постоянно меняются. Еще год назад со всех глянцев на нас смотрели девушки с пышными бровями, но сейчас модницы заговорили о противоположной тенденции.

Новомодные варианты макияжа могут понравиться не всем. Но “инстаграмный" макияж в этом году уже будет не актуален, пишут эксперты.

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Если вы не хотите, чтобы на вас показывали пальцем на улице, лучше откажитесь от этих трендов в повседневной жизни.

Забудьте про фарфоровые лица с плотным тоном и контурингом. Он не только не практичен в обычной жизни, но превращает ваше лицо в инстамаску. Именно поэтому в 2023 такой "идеальный" инстаграмный макияж — антитренд.

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Он конечно подходит для вечерних мероприятий, фотосессий, но никак не для обычной жизни. Так что в текущем году прячем наши кисти и другие средства для растушевки в дальний ящик.

Что выбрать. В моде будет почти детское лицо с легким макияжем или его отсутствием. Если нужно скрыть какие-то недостатки — точечно обработайте их консилером.

Широкие и густые брови. Да, сначала это выглядело необычно и красиво. Но некоторые девушки начали перебарщивать с шириной своих бровей.

Что выбрать. В этом году отдайте предпочтение высветленным бровям сдержанной формы.

Матовая помада для губ. Этот тренд продержался не один год, но очень часто выглядел на губах плотной корочкой.

Что выбрать. В 2023 году актуальными будут губы с прорисовкой коричневым карандашом. Вы же хотите выглядеть актуально?

Большой объем на ресницах. Все это смотрится неестественно и вульгарно. Если хочется более распахнутый и выразительный взгляд - воспользуйтесь накладными ресницами только в случае вечернего праздничного макияжа.

Что выбрать. В этом году будут актуальными всевозможные стрелки и прорисовка век в форме рыбки. Они сделают ваши глаза более выразительными без использования дополнительных ресниц.

Напомним, что украинский дизайнер Андре Тан ранее поделился подборкой главных трендов нового года. Как выглядят стильные модели, смотрите по ссылке.

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