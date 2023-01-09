Чотирьом знакам зодіаку не щастить у коханні: їм постійно розбивають серце

Багато хто мріє знайти свою другу половинку та побудувати гармонійні стосунки, але деяким це дається дуже важко. Їм постійно розбивають серце, а щастя зникає у той момент, коли здавалося, що воно близько.

За словами астрологів, у коханні не щастить чотирьом уродженцям зодіакального кола, і це не випадковість. У списку – Водолії, Скорпіони, Козероги та Терези.

Водолій

Уродженці цього повітряного знаку дуже цінують свободу та незалежність. І навіть якщо вони дуже закохані, то не відмовляться від свого простору, друзів та улюбленого хобі. Водоліям важко знайти людину, яка розділяла б їхні погляди на життя, а ще важче – утримати її поряд.

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Скорпіон

Скорпіони дуже потайливі, вони рідко говорять про свої почуття, та й не поспішають говорити відверто з другою половинкою. Рано чи пізно це стане великою проблемою у союзі, адже випробування, з якими стикаються пари, вирішувати без діалогу неможливо. Якщо уродженці знаку не виправлять помилок, вони приречені на нещастя.

Козероги

Уродженці цього знаку дуже амбітні, вони ставлять собі великі цілі в житті і досягають їх за всяку ціну. Однак у гонці за кар'єрою та грошима вони забувають про свою другу половинку. Справжнім ударом для Козерогів може стати новина про розрив – адже вони були впевнені в тому, що все і так добре.

Терези

Терези відрізняються своєю нерішучістю, їм важко приймати рішення, тому часто вони вважають за краще плисти за течією. Іноді це призводить до того, що уродженці знаку одружуються не з тією людиною, яку дійсно люблять, і не можуть побудувати гармонійні стосунки. У результаті залишаються із розбитим серцем.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

У той же час є люди, які легко керують іншими і досягають великих висот у кар'єрі. Вони мають всі лідерські якості, завойовують авторитет у суспільстві і багато заробляють, що дозволяє їх назвати кращими лідерами.