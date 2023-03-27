Чотирьом знакам зодіаку незабаром сильно пощастить

Цього тижня багато енергії зосереджено на тому, що має найвищу цінність, і на те, як узгодити це, щоб створити більше. Оскільки Сатурн нещодавно перейшов у знак Риб, він також змінився і продовжуватиме впливати на кар’єрний шлях для багатьох.

За прогнозами астрологів, вівторок, 28 березня стане щасливим днем одразу для чотирьох знаків зодіаку. Щасливчикам варто очікувати позитивних змін.

Близнюки

Сатурн у Рибах активує ваш десятий будинок кар’єри, тоді як Марс у Раку збільшить ваш капітал. Червона планета активує ваш другий будинок цінності, який керує фінансами. Чим більше ви будете слідувати своїй пристрасті, тим більший достаток ви зможете створити.

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Рак

Сатурн перейшов у Риби на наступні кілька років, тому ви знаєте, що це буде неймовірний час удачі, коли доведеться ризикувати, щоб досягти своїх мрій. Проте цього тижня Сатурн створює тригон достатку з Марсом у Раку, який керує вашим першим будинком. Чим більше ви прислухаєтеся до своєї інтуїції, тим впевненіше ви на правильному шляху.

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Терези

Перша чверть Місяця в Раку дозволяє подолати будь-які труднощі для досягнення бажаної мети. Оскільки Рак керує десятим будинком вашої кар’єри, у вас буде можливість налаштуватися на інтуїцію щодо того, як просуватися вперед у професійному плані. Це щасливий тиждень для вас, щоб просунутися до кар’єрної мети та досягти успіху.

Водолій

Ви перебуваєте на етапі значного підвищення рівня особистості та життя завдяки тому, що Плутон перемістився у ваш перший будинок. Це дозволить прийняти внутрішню правду та поставити себе на перше місце. Ваше емоційне, психічне та фізичне благополуччя є значною частиною цього.

Нагадаємо, раніше астрологи розповіли, як чоловіки з першої половини знаків зодіаку, від Овна до Діви, та другої, від Терезів до Риб, показують свою любов.

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