Четырем знакам зодиака скоро сильно повезет

На этой неделе много энергии сосредоточено на том, что имеет высокую ценность, и на то, как согласовать это, чтобы создать больше. Поскольку Сатурн недавно перешел в знак Рыб, он тоже изменился и будет продолжать влиять на карьерный путь для многих.

По прогнозам астрологов, вторник, 28 марта, станет счастливым днем сразу для четырех знаков зодиака. Счастливчикам следует ожидать положительных изменений.

Близнецы

Сатурн в Рыбах активирует ваш десятый дом карьеры, тогда как Марс в Раке увеличит ваш капитал. Красная планета активирует ваше второе здание ценности, которое управляет финансами. Чем больше вы будете следовать своей страсти, тем большее состояние вы сможете создать.

Видео дня

Рак

Сатурн перешел в Рыбы на следующие несколько лет, поэтому вы знаете, что это будет невероятное время удачи, когда придется рисковать, чтобы добиться своих мечтаний. Однако на этой неделе Сатурн создает тригон изобилия с Марсом в Раке, управляющем вашим первым домом. Чем больше вы прислушиваетесь к своей интуиции, тем увереннее вы на верном пути.

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Весы

Первая четверть Луны в Раке позволяет преодолеть какие-либо трудности для достижения желаемой цели. Поскольку Рак управляет десятым домом вашей карьеры, у вас будет возможность настроиться на интуицию по поводу того, как продвигаться вперед в профессиональном плане. Это счастливая неделя для вас, чтобы продвинуться к карьерной цели и добиться успеха.

Водолей

Вы находитесь на этапе повышения уровня личности и жизни благодаря тому, что Плутон переместился в ваш первый дом. Это позволит принять внутреннюю правду и поставить себя во главу угла. Ваше эмоциональное, психическое и физическое благополучие является значительной частью этого.

Напомним, ранее астрологи рассказали, как мужчины из первой половины знаков зодиака, от Овна до Девы, и второй, от Весов до Рыб, показывают свою любовь.

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