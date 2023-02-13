Що робити, щоб смартфон швидко не розряджався на морозі: прості поради

Батарея смартфона швидко розряджається на холоді, тому що іонам в речовині літію стає важче рухатись через електроліт. Літієво-полімерні акумулятори пристроїв трохи краще витримують морози, ніж літій-іонні. Насправді всі батареї погано переносять низькі температури.

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Але є декілька простих та дієвих порад, які допоможуть захистити гаджет від переохолодження, яке призводить до швидкої розрядки батареї пристою:

Тримайте пристрій в теплі. Наприклад у внутрішніх кишенях одягу;

Не заряджайте смартфон на вулиці або відразу в приміщенні, поки він холодний. Різкі перепади температур вкрай погано впливають на роботу акумуляторів. Якщо вже треба зарядити телефон на холоді, то не заряджайте його повністю;

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Не тримайте гаджет на морозі довше 60 секунд. Щоб відповісти на дзвінок краще зайти в приміщення або скористатися Bluetooth-гарнітурою;

Використовуйте якісний чохол для телефону, можна придбати утеплений;

Заряджайте батарею тільки пристроями від виробника, адже підробки допускають стрибки напруги, що знижує ємність акумулятора та зменшує число потенційних циклів зарядки;

Якщо ці поради не допомогли, і ваш пристрій все одно розряджається на морозі за лічені хвилини, то проблеми з роботою акумулятора на морозі пов'язані з тим, що батарея вже виробила свій ресурс. У такому випадку можна думати над заміною гаджета.

На що звернути увагу при виборі смартфона, який довго триматиме заряд на холоді:

низька інтенсивність витрати енергії (читайте відгуки);

ємність акумулятора;

модель дисплея;

матеріал корпусу;

Якщо потрібно часто використовувати телефон на морозі, то доведеться придбати захищений смартфон, наприклад з гумовим корпусом та акумулятором підвищеної ємності. З пластику краще обирати полікарбонат, він міцний, пластичний, легкий і довговічний.

Найкраще всього мороз витримують матриці дисплеїв моделей OLED і AMOLED, хоча різниця з рідкокристалічними дисплеями LCD у них не велика. До того ж маленькі дисплеї менше витрачають заряд батареї, але на великих дисплеях зручніше користуватися телефоном в рукавичках.

Нагадаємо, що під час заряджання смартфона від павербанку є певні правила. Завдяки цьому ваш гаджет буде добре функціонувати. Раніше ми писали про одну маленьку хитрість, яка допоможе зарядити смартфон значно швидше та як врятувати кабель смартфона від поломки.

Якщо на гаджеті з'явились подряпини та затертості, то відполірувати екран смартфона або планшета легко, але робити це слід обережно, щоб не пошкодити його. Позбутись подряпин на екрані смартфона можна легко за допомогою зубної пасти.

Акумулятор телефону може швидко розряджатися через одну поширену помилку, яку допускають користувачі. Це спричиняє зношеність компонентів вашого гаджета.

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