Що робити, якщо улюблені джинси не сходяться на талії: цікавий лайфхак

Багатьом з нас траплялося так: старі джинси, які вже давно не носилися, раптом стають надто вузькими через те, що ви виросли чи набрали вагу. Але що робити, коли раптом вам негайно потрібно вирушити кудись, і всі інші штани вже зайняті? Не переживайте, ми маємо для вас корисний лайфхак.

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Замінити старі джинси на більший розмір – це звісно, найліпший спосіб, каже блогерка China Renee. Втім, іноді у нас не має такої можливості, і нам потрібно діяти швидко. Ось як це зробити:

Візьміть резинку для волосся і протягніть її крізь петлю на ремені або в петлі, де зазвичай застібається ґудзик. Закріпіть резинку, зробивши вузлик на одному з її кінців, а інший кінець оберіть на кнопку. Якщо потрібно ще більше розширити джинси, ви можете зробити кілька петельок на кнопці за допомогою резинки. Чим більше петельок, тим сильніше буде затягнута талія штанів.

Звісно ж, ця конструкція з резинкою для волосся буде видно, тому ви можете прикрити її невеликим пуловером або сорочкою. Проте цей трюк – це тимчасовий вихід, і на майбутнє, можливо, варто подумати про пошук джинсів за більшим розміром. Але цей лайфхак може врятувати вас у випадку "модного екстриму".

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