Що робити, якщо улюблені джинси не сходяться на талії: цікавий лайфхак
Багатьом з нас траплялося так: старі джинси, які вже давно не носилися, раптом стають надто вузькими через те, що ви виросли чи набрали вагу. Але що робити, коли раптом вам негайно потрібно вирушити кудись, і всі інші штани вже зайняті? Не переживайте, ми маємо для вас корисний лайфхак.
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Замінити старі джинси на більший розмір – це звісно, найліпший спосіб, каже блогерка China Renee. Втім, іноді у нас не має такої можливості, і нам потрібно діяти швидко. Ось як це зробити:
- Візьміть резинку для волосся і протягніть її крізь петлю на ремені або в петлі, де зазвичай застібається ґудзик.
- Закріпіть резинку, зробивши вузлик на одному з її кінців, а інший кінець оберіть на кнопку.
- Якщо потрібно ще більше розширити джинси, ви можете зробити кілька петельок на кнопці за допомогою резинки. Чим більше петельок, тим сильніше буде затягнута талія штанів.
Звісно ж, ця конструкція з резинкою для волосся буде видно, тому ви можете прикрити її невеликим пуловером або сорочкою. Проте цей трюк – це тимчасовий вихід, і на майбутнє, можливо, варто подумати про пошук джинсів за більшим розміром. Але цей лайфхак може врятувати вас у випадку "модного екстриму".
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