Що робити, якщо ноутбук почав шуміти гучніше: названа причина

З часом, кожен власник ноутбука може стикнутися з підвищеним шумом, що йде від його пристрою. Пропонуємо дізнатись про можливі причини цього явища та про поради щодо розв'язання цієї проблеми.

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Якщо ви недавно придбали новий ноутбук, то шум, ймовірно, є природним звуком, який виникає внаслідок роботи внутрішнього вентилятора. Однак, якщо ваш пристрій має більше року і раніше не видаляв такий шум, то можливо, йому потрібна чистка системи охолодження від пилу.

Часто така проблема виникає через накопичення пилу в отворах пристрою. Компоненти ноутбука нагріваються, і вентилятори намагаються знизити температуру поверхонь.

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Як вирішити цю проблему? Вам потрібно просто очистити компоненти пристрою від невеликих твердих частинок. Іноді цього можна досягти, просто підставивши трубку працюючого пилосмока до вентиляційних отворів ноутбука.

Якщо ця дія не допомагає, можливо, знадобиться розібрати ноутбук. Проте, в цьому випадку краще довірити цю роботу фахівцям сервісного центру, оскільки шум може викликати не лише пил, а й несправності у роботі окремих компонентів. Важливо показати пристрій професіоналам для аналізу та ремонту.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чи треба вимикати ноутбук після користування.

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