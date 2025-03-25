Що зміниться у процедурі виїзду чоловіків з кордон з 1 квітня

З квітня 2025 року, як і після 17 липня 2024 року, для виїзду за кордон чоловіків-громадян України віком від 18 до 60 років обов’язковою умовою є наявність військово-облікового документа. Таку норму передбачає закон про мобілізацію, що набув чинності 18 травня.

Перелік осіб, яким дозволено виїзд за кордон, наразі залишається незмінним, про що повідомляє Держприкордонслужба. Право на перетин кордону мають ті, хто заброньований на період мобілізації, визнаний непридатним до служби за станом здоров’я, чоловіки з трьома і більше неповнолітніми дітьми, батьки-одинаки та особи, які мають дітей і чоловіка чи дружину на військовій службі. Також до цієї категорії входять інші громадяни, визначені законом "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Про це пише Факти.

Для виїзду військовозобов’язані мають надати прикордонникам військово-обліковий документ разом із паспортом. Військовий квиток може бути як у паперовому, так і в електронному форматі. У документах тих, хто має відстрочку або виключений з військового обліку, повинна бути відповідна позначка чи довідка за встановленою формою.

Підставою для відмови у виїзді може стати відсутність військово-облікового документа або наявність у реєстрі призовників інформації про розшук особи. У таких випадках прикордонники можуть викликати поліцію для затримання та доставки громадянина до територіального центру комплектування.

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Зміни також торкнулися окремих категорій чоловіків. Для осіб віком 18-25 років, які проходили військову службу за контрактом, виїзд можливий лише за наявності довідки від військової частини та військово-облікового документа. Ті, хто займається перевезенням гуманітарних і медичних вантажів, тепер перетинатимуть кордон на загальних підставах без необхідності погодження з Міністерством розвитку громад чи військовими адміністраціями.

Нові правила також передбачені для чоловіків, що працюють у сфері культури, медіа та стратегічних комунікацій. Вони можуть залишати країну лише за умови наявності запрошення від іноземної організації, листа від Мінкультури або Мінцифри та військово-облікового документа з відповідними відмітками. У разі відсутності підтвердження мети поїздки у виїзді буде відмовлено.

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