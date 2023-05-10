Що не можна робити в авто, щоб не потрапити в аварію: прикмети та забобони

Кажуть, помив машину вранці – чекай на дощ увечері, і навпаки – помив машину ввечері – чекай його вночі або вранці. Це одна з найпоширеніших прикмет, яка пов'язує чистоту автомобіля з погодними умовами. Однак таких вірувань чимало. Давайте розглянемо деякі з них.

Наприклад, кажуть, що якщо викинути сміття у вікно – рік доведеться боротися з неприємностями. Ця прикмета вказує на потребу бути відповідальними стосовно довкілля і негативні наслідки, які можуть виникнути внаслідок небажаного поводження.

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Також кажуть, що не слід бити колеса ногами, оскільки це може спричинити аварію. Мити машину у дворі не рекомендується, оскільки існує ризик викрадення автомобіля. Рахувати гроші в машині також не варто, оскільки це може привести до їх втрати.

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Обходити машину спереду вважається не ввічливим та неправильним з точки зору ПДР. Свистіти в машині не рекомендується, оскільки це може призвести до втрат, зокрема фінансових. Не слід їсти насіння в салоні автомобіля, оскільки це може стати причиною аварії. Необхідно утримуватися від розмов про продаж автомобіля, оскільки він може почати ламатися.

Загадувати точний час прибуття в дорозі не рекомендується, оскільки дорога завжди може приготувати неочікувані сюрпризи. Якщо пташки "помітили" машину, очікуйте грошей. Щоб уникнути необхідності міняти колесо під час поїздки, не торкайтесь запаски. Купівля автомобіля від багатого власника може сприяти появі грошей та успіху в справах.

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