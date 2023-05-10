Что нельзя делать в авто, чтобы не попасть в аварию: приметы и предрассудки

Говорят, помыл машину утром – жди дождя вечером, и наоборот – помыл машину вечером – жди его ночью или утром. Это одна из самых распространенных примет, связывающая чистоту автомобиля с погодными условиями. Однако таких верований немало. Давайте рассмотрим некоторые из них.

К примеру, говорят, что если выбросить мусор в окно – год придется бороться с неприятностями. Эта примета указывает на необходимость быть ответственными по отношению к окружающей среде и негативным последствиям, которые могут возникнуть вследствие нежелательного обращения.

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Также говорят, что не следует бить колеса ногами, поскольку это может привести к аварии. Мыть машину во дворе не рекомендуется, поскольку существует риск угона автомобиля. Считать деньги в машине тоже не стоит, поскольку это может привести к их потере.

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Обходить машину спереди считается невежливым и неправильным с точки зрения ПДД. Свисеть в машине не рекомендуется, поскольку это может привести к потерям, в частности финансовым. Не следует есть семена в салоне автомобиля, поскольку это может стать причиной аварии. Необходимо удерживаться от разговоров о продаже автомобиля, поскольку он может начать ломаться.

Загадывать точное время прибытия в пути не рекомендуется, поскольку дорога всегда может приготовить неожиданные сюрпризы. Если птички "заметили" машину, ждите денег. Чтобы избежать необходимости менять колесо во время поездки, не прикасайтесь к запаске. Покупка автомобиля от богатого владельца может способствовать появлению денег и успеха в делах.

Напомним, что запреты и предрассудки в Украине сыграли значительную роль в формировании культурной самобытности страны. Поэтому UAportal рассказывает о наиболее распространенных предрассудках и запретах, которые существуют в украинском обиходе и семейной жизни.

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