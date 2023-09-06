Що потрібно зробити у вересні, аби підготувати троянди до холодів

Осінній період є ідеальним часом для підготовки до наступного садового сезону, включаючи обробку теплиць та створення природних добрив з залишків рослин і бадилля. Важливо підготувати рослини та квіти до настання холодів, аби вже весною отримати гарне цвітіння.

Про це повідомило видання theLime та поділилося корисними порадами щодо догляду за трояндами восени. Зокрема, про добрива, якими можна підживити квіти до приходу холодів.

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1. Калімагнезія:

Для приготування цього добрива потрібно взяти 1 столову ложку калімагнезії та розчинити її у відрі гарячої води. Ретельно перемішайте і вносьте підживлення під час сухої погоди. Якщо тривають дощі, варто відкласти внесення добрива.

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2. Подвійний суперфосфат:

Розчиніть одну столову ложку подвійного суперфосфату у відрі з гарячою водою.

3. Деревна зола:

Деревна зола насичує троянди корисними мінералами і може бути використана у чистому вигляді. Просто розсипте золу біля основи кущів для покращення ґрунту.

Важливо пам'ятати, що підживлювати троянди найкраще до кінця вересня, щоб забезпечити їхній належний розвиток та стійкість до холодів.

Нагадаємо, стимулювати ріст троянд можна за допомогою обрізки квітів. Проте троянди треба обрізати правильно, щоб не нашкодити кущу.

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