Що обов'язково має бути на столі на Щедрий вечір: список страв

На Щедрий вечір, який за старим стилем припадає на 13 січня, потрібно готувати поживні, м'ясні та різноманітні страви. Вважається, тоді й весь рік таким щедрим буде.

До прикладу, родючість та достаток символізує свинина, а страви з цього м'яса вважають традиційними на свято. А ось курятину та рибу до столу краще не нести, бо не бачити вам рік щастя.

Детальніше про те, що ж готувати на Маланку та Василя, розповіли у Facebook-спільноті "Їсти". Там поділилася традиційними українськими стравами, які найчастіше готують на Щедрий вечір 13 січня:

1. Традиційна та найголовніша страва – кутя. У кожному регіоні її готують по-різному, але в основному з пшениці та заправляють горіхами, маком, родзинками та медом. На Маланку роблять щедру кутю, яку варять на молоці або додають вершкове масло.

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2. Домашня ковбаса та кров'янка. На святковому столі особливе місце посідають страви зі свинини.

3. Печеня зі свинини, до якої традиційно готують картоплю.

4. Крученики зі свинини з грибною начинкою.

5. Верещака. Особлива традиційна українська страва верещака готується зі свинячих ребер, які тушкують в бурячковому квасі.

6. Тушкована капуста з м'ясом

7. Холодець. Раніше в зимовий період українці готували холодець зі свинини та яловичини.

8. Овочева консервація обов'язково подавалася до великої кількості м'ясних страв.

9. Холодні страви з м'яса – шинка, бочок, а також українське сало.

10. Вареники з картоплею та грибами зі шкварками або з м'ясом та шкварками.

11. Млинці з м'ясом чи відвареним язиком, а в давнину таку страву називали "Лизень у торбі". Вони символізують Сонце.

12. Узвар із сухофруктів.

13. Пироги різними начинками – м'ясними та солодкими (до прикладу, із маком або сухофруктами).

На сучасний стіл можна ставити страви, які вам подобаються. Також українські господині подають борщ, голубці, потапці, пампушки.

Нагадаємо, що відомий кулінар Євген Клопотенко поділився рецептами багатої куті, які можна приготувати на Щедрий вечір.

Українці відзначають Щедрий вечір напередодні Старого Нового року (за старим стилем 13 січня). У цей час заведено накривати стіл, запрошувати гостей та співати щедрівки. Проте не всі страви можна готувати, бо це забере щастя у вашої родини.

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