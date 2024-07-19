Що означає номер ВОС у військово-обліковому документі
Військово-облікова спеціальність (ВОС) - це важливий код, який визначає військову спеціалізацію та приналежність до певного роду військ або сил. Він використовується як для військовослужбовців, так і для військовозобов'язаних. Про це пише Новини.pro.
Для чого потрібна ВОС?
ВОС відіграє важливу роль у багатьох аспектах військового життя:
- Військовий облік: ВОС використовується для ведення обліку військовослужбовців та військовозобов'язаних, а також для визначення їхніх можливостей та потреб у мобілізаційний період.
- Комплектування Збройних Сил: ВОС використовується для комплектування Збройних Сил України та інших військових формувань кваліфікованими кадрами.
- Кар'єрне зростання: ВОС впливає на кар'єрні можливості військовослужбовців, адже деякі посади доступні лише тим, хто має певну спеціалізацію.
- Мобілізація: У разі мобілізації ВОС використовується для визначення того, де і як буде використовуватися військовослужбовець.
- Бронювання: Військовозобов'язані з певними ВОС можуть бути зарезервовані за підприємствами або органами державної влади, що робить їх тимчасово не підлягають мобілізації.
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Як дізнатися свою ВОС?
Ваша ВОС зазначена у вашому військовому квитку.
Важливо!
- ВОС може бути змінена протягом служби, якщо ви пройдете відповідне навчання.
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