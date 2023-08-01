Аби не зів‘яли квіти: які рослини не можна садити біля троянд

Троянди завоювали серця багатьох своїми витонченими квітами та божественним ароматом. Однак, для того, щоб їх цвітіння не постраждало, необхідно уникати певних помилок при змішаній посадці.

UAportal поділиться рекомендаціями та розповість біля яких рослин можна садити троянди. Зокрема, перед змішаною посадкою троянд необхідно з'ясувати, які рослини є небажаними "сусідами" та можуть негативно вплинути на розвиток та цвітіння троянди.

Серед рослин, які не рекомендується садити біля троянд, є гортензія. Вона вимагає кислих ґрунтів, що не відповідає умовам росту кущів троянд. Папороть з густим листям також може перешкоджати їх цвітінню, так як затінює їх.

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Також не рекомендується садити троянди поряд з черемхою, оскільки вона може приваблювати шкідників та хвороби, що може негативно позначитися на здоров'ї троянд.

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Айстра може пригнічувати ріст троянд, розростаючись настільки, що не залишиться шансів кущам троянд вижити. Також слід уникати посадки рослин, корені яких розташовані у верхньому шарі землі, таких як туя, ялівець та береза, оскільки це може пошкодити корені троянд.

Крім того, не рекомендується садити троянди поряд з тюльпанами, оскільки їх розквіт відбувається в різний час, і викопування тюльпанів щороку може пошкодити корені троянд.

Пам'ятайте, дотримуючись правильної посадки і уникаючи небажаних "сусідів", можна забезпечити трояндам комфортне середовище для розвитку, що сприятиме їх розквіту.

Нагадаємо, стимулювати ріст троянд можна за допомогою обрізки квітів. Проте троянди треба обрізати правильно, щоб не нашкодити кущу.

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