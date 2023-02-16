'Дату вже погоджено': тарологиня попередила про нову атаку Росії і вказала на закінчення війни в Україні

Росія готує новий масований ракетний удар по Україні, дату атаки вже погоджено у Кремлі. Окупанти проводять підготовку, і хоча українські сили ППО працюватимуть на максимум, жертв не уникнути.

Про це заявила тарологиня Ірина Клевер. "Відіб'ємо (ракетний удар - ред.), але жертви будуть... Це неминучі жертви, без них не буде перемоги", - зазначила вона.

За словами тарологині, Кремль атаками на Україну намагається домогтися від Києва згоди на мирні переговори на своїх умовах. Однак ЗСУ дадуть потужну відсіч ворогові.

Українцям стане легше вже у березні, після 25 числа. Клевер наголосила, що зараз у війні України з Росією розпочався переломний момент, який і приведе до закінчення бойових дій.

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Як повідомляв UAportal, ясновидець та екстрасенс Валерій Шатілович заявив, що Україна отримає багато перемог у 2023 році, проте повної деокупації не буде. Крим може бути повернуто нашій країні дипломатичним шляхом, вирішення питання затягнеться на роки.

Астролог Яна Тимощук вважає, що найнебезпечнішим буде для України 24 лютого, найважчими – березень та квітень. У травні ситуація дещо покращиться.

У свою чергу, астролог Дмитро Уранус заявив, що загроза вторгнення з боку Білорусі буде в квітні 2023 року, проте ворожі війська влаштують лише відволікаючий маневр. Найважчі бойові дії на сході та півдні України будуть йти у травні та червні, ЗСУ знищать практично всіх російських мобілізованих.

Уранус також додав, що Росія має зазнати поразки у війні проти України, лише у разі повного розгрому окупантів подальшої агресії Кремля можна уникнути. Якщо ЗСУ доведуть війну до кінця, то переговори про капітуляцію РФ відбудуться вже 2023 року.

Він підкреслив, що війська Росії після відступу з Херсона не наважаться знову атакувати місто, їм більше нема чим вести наступальні дії на цьому напрямі. Крім того, підриви мостів буквально відрізали їм шлях назад.