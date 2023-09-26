День учителя 2023: коли святкуємо та як привітати педагогів

День учителя в Україні відзначається щорічно в першу неділю жовтня. У 2023 році свято припадає на 1 жовтня.

Традиційними подарунками для вчителів є квіти, листівки, шоколад, сувеніри. Також можна подарувати вчителю щось практичне, наприклад, канцтовари, подарунковий сертифікат до книгарні або магазину одягу.

Квіти та подарунки: Зазвичай, квіти завжди є відмінним подарунком для вчителів. Подумайте також про особистий подарунок, який може бути корисним в їхній професійній діяльності, наприклад, набір для письма, канцелярські прилади, книги тощо.

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Можна запросити класного керівника вашої дитини разом з учнями на пікнік, чи на у кафе. Також можна організувати спільний похід класу з керівником в кіно. Це чудова можливість провести час поза межами школи та розслабитися.

Організуйте збір коштів або іншу ініціативу, в якій учні та їхні батьки можуть взяти участь, щоб подякувати вчителям. Наприклад, ви можете створити спеціальну дошку подяки в коридорах школи, де учні залишають свої відзнаки вчителям.

Або ж подаруйте вчителю сертифікат в театр, або на якусь виставку.

Але найкращий спосіб привітати з Днем учителя - це сказати вчителю особисто слова вдячності за його працю і турботу.

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