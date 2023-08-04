Денис ''Редіс'' Прокопенко разом з азовцями готується до боїв з росіянами (фото)

Воїни бригади Національної гвардії "Азов" 4 серпня провели тактичні навчання. На них був присутній й командир "азовців" підполковник Денис "Редіс" Прокопенко.

Як повідомили у пресслужбі бригади, мета цих занять – відпрацювання практичних питань планування організації бою в наступі та обороні, управління підрозділами в бою та їх забезпечення.

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"Особлива увага приділялась швидкому аналізу обстановки та прийняттю рішень на полі бою при взаємодії різних родів військ", – зазначили в "Азові".

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Повідомляється, що за результатами командування та інструктори проведуть аналіз помилок, щоб розпочати здійснення маневрів з бойовими стрільбами.

Раніше повідомлялося, що 22 вересня 2022 року всі командири "Азова", яких російські силовики утримували в полоні, вийшли із в'язниці та були змушені виїхати до Туреччини. 8 липня 2023 року всі командири українського батальйону "Азов" повернулися додому з Туреччини, де перебували після звільнення з російського полону.

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