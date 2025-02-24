Депозити у гривні стануть вигіднішими: як зміняться ставки за вкладами у березні

У березні ситуація у депозитному секторі визначатиметься сукупністю різних чинників. Зокрема, важливу роль відіграватимуть економічний стан країни, динаміка валютного ринку, а також зовнішньополітичні аспекти, пов’язані із завершенням війни та рівнем міжнародної підтримки.

Директор департаменту роздрібного бізнесу "Глобус Банку" Дмитро Замотаєв в коментарі для "24 Каналу" зазначив, що ключовим чинником буде актуальний рівень інфляції та підхід НБУ до його стримування. Наступне засідання Монетарного комітету Нацбанку має відбутися 6 березня. За прогнозами Дмитра Замотаєва, подальший розвиток ситуації може піти одним із двох можливих шляхів:

Облікова ставка залишиться незмінною на рівні 14,5% , що означає, що й інші монетарні інструменти залишаться без змін: ставка за депозитними сертифікатами овернайт – 14,5%, тримісячні депозитні сертифікати – 17%, а кредити рефінансування – 17,5%.

, що означає, що й інші монетарні інструменти залишаться без змін: ставка за депозитними сертифікатами овернайт – 14,5%, тримісячні депозитні сертифікати – 17%, а кредити рефінансування – 17,5%. Облікова ставка може знову зрости приблизно на 0,5–1 відсоткові пункти, що спричинить аналогічні коригування в інших монетарних інструментах. Таким чином, прогнозується, що облікова ставка досягне 15–15,5%, а ставка за тримісячними депозитними сертифікатами підвищиться до 17,5–18%.

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"Я вважаю, що такі зміни значно пришвидшать зміни ставок за гривневими вкладами, серед яких пріоритетними, як для банків, так і для громадян будуть депозити із середнім терміном розміщення", – зазначив банкір.

За словами Замотаєва, у такій ситуації знову загостриться "конкурентна боротьба" банків за вкладників. Це призведе до запуску різних акційних пропозицій.

Варто зауважити, що на думку експерта, такі зміни дозволять вкладникам отримати додатковий бонус у розмірі 1–1,5 процентного пункту до базових ставок.

Нагадаємо, раніше українцям розповіли, які банківські депозити зараз найприбутковіші.

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