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Астрологія і гороскопи

Тримайтеся від них подалі! Названо найпідліших жінок за знаком зодіаку

Анастасія Крищук

Тримайтеся від них подалі! Названо найпідліших жінок за знаком зодіаку

Деякі жінки люблять пліткувати навіть за спиною подруг, вони зарозумілі, мстиві і здаються дуже неприємними особистостями. Також здатні на будь-які підлості, аби досягти своїх цілей.

За словами астрологів, краще триматися подалі від жінок Близнюків, Левів та Скорпіонів. Ось у чому причина!

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Жінки-Близнюки можуть бути дуже злими, що проявляється в їхній головній зброї – плітках. Вони погано говорять про всіх людей, які їм не подобаються, і часто брешуть. Уродженці знаку приховують свої справжні наміри та намагаються вивідати у розмовах з тими, кого вважають ворогами, цінну інформацію, щоб потім її використати проти них. Близнюки фальшиві і двуликі. У поганому настрої схильні до критики навіть найближчих. Якщо їх хтось образить, здатні будь-які підлості.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Жінки-Леви можуть знищити свого ворога словами, але на цьому їхня помста не закінчується. Вони часто плетуть інтриги та підлаштовують неприємності для тих, кого вважають ворогами. Уродженці знаку прагнуть бути у всьому і завжди першими, тому під їхнім "прицілом" на роботі всі, кого вважають конкурентами.

Скорпіон (23 жовтня – 22 листопада)

Жінки-Скорпіони вважаються найпідлішим знаком зодіаку. Чому? Вони завжди пам'ятають завдані їм рани і ніколи не зможуть відпустити образ. Скорпіони здатні здійснити план помсти навіть за кілька років. Вони справді люблять мстити і бажають зла своїм ворогам. Крім того, жінки, народжені під цим знаком, часто брешуть та маніпулюють оточуючими. Життя із жінкою-Скорпіоном може стати справжнім випробуванням для чоловіка.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

У той же час є люди, які легко керують іншими і досягають великих висот у кар'єрі. Вони мають всі лідерські якості, завойовують авторитет у суспільстві і багато заробляють, що дозволяє їх назвати кращими лідерами.

Також астрологи виділяють чотири знаки зодіаку, які не люблять людей. Їхнє коло спілкування дуже вузьке, вони не поспішають пускати інших у свій світ і здаються досить замкнутими.

Астрологія і гороскопи