Десерт за 30 хвилин без випікання: рецепт чизкейку з лохиною

Цей ніжний, молочно-ягідний чизкейк за рецептом від Shuba не потребує випікання і робиться з простих та доступних інгредієнтів.

Інгредієнти:

Пісочне печиво – 250 г

Масло вершкове 73% – 110 г

Какао-порошок – 2 ст. л.

Сир кисломолочний 9% – 500 г

Вершки 20% – 200 мл

Цукрова пудра – 140 г

Желатин – 30 г

Вода – 100 мл

Лохина – 250 г

Для глазурі

Шоколад білий – 30 г

Молоко 2,8% – 15 г

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Спосіб приготування:

Печиво подрібніть. Додайте до нього какао і перемішайте. Вершкове масло розтопіть та перемішайте з крихтою печива. Викладіть "корж" у роз’ємну форму для тортів. Утрамбуйте ложкою чи склянкою.

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Желатин висипте в 2 мисочки, залийте водою та залиште набухати.

Збийте кисломолочний сир, вершки та цукрову пудру та розділіть вершкову суміш на дві однакові частини. В одну частину додайте лохину та збийте блендером.

Желатин з однієї миски розтопіть на водяній бані, постійно помішуючи. Охолодіть та додайте у сирну суміш без ягід, перемішайте.

Білу сирну суміш на корж та відправте холодильник до повного застигання.

Візьміть набухлий желатин, що залишився, розтопіть на водяній бані та вилийте в ягідну суміш, перемішайте, вилийте на білий шар. Відправте до холодильника на ніч.

Глазур: розтопіть шоколад з молоком, охолодіть та вилийте на холодний чизкейк.

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