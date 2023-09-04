Десерт за 30 минут без выпечки: рецепт чизкейка с голубикой

Этот нежный молочно-ягодный чизкейк по рецепту от Shuba не требует выпекания и делается из простых и доступных ингредиентов.

Ингредиенты:

Песочное печенье – 250 г

Масло сливочное 73% – 110 г

Какао-порошок – 2 ст. л.

Сыр кисломолочный 9% – 500 г

Сливки 20% – 200 мл

Сахарная пудра – 140 г

Желатин – 30 г

Вода – 100 мл

Голубика – 250 г

Для глазури

Шоколад белый – 30 г

Молоко 2,8% – 15 г

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Способ приготовления:

Печенье измельчите. Добавьте к нему какао и перемешайте. Сливочное масло растопите и перемешайте с крошкой печенья. Выложите "корж" в разъемную форму для тортов. Утрамбуйте ложкой или стаканом.

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Желатин высыпьте в 2 мисочки, залейте водой и оставьте набухать.

Взбейте творог, сливки и сахарную пудру и разделите сливочную смесь на две одинаковые части. В одну часть добавьте голубику и взбейте блендером.

Желатин из одной миски растопите на водяной бане, постоянно помешивая. Охладите и добавьте в творожную смесь без ягод, перемешайте.

Белую сырную смесь на лепешку и отправьте холодильник до полного застывания.

Возьмите оставшийся набухший желатин, растопите на водяной бане и вылейте в ягодную смесь, перемешайте, вылейте на белый слой. Отправьте в холодильник на ночь.

Глазурь: растопите шоколад с молоком, охладите и вылейте на холодный чизкейк.

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