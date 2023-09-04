Десерт за 30 минут без выпечки: рецепт чизкейка с голубикой
Этот нежный молочно-ягодный чизкейк по рецепту от Shuba не требует выпекания и делается из простых и доступных ингредиентов.
Ингредиенты:
Песочное печенье – 250 г
Масло сливочное 73% – 110 г
Какао-порошок – 2 ст. л.
Сыр кисломолочный 9% – 500 г
Сливки 20% – 200 мл
Сахарная пудра – 140 г
Желатин – 30 г
Вода – 100 мл
Голубика – 250 г
Для глазури
Шоколад белый – 30 г
Молоко 2,8% – 15 г
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Способ приготовления:
Печенье измельчите. Добавьте к нему какао и перемешайте. Сливочное масло растопите и перемешайте с крошкой печенья. Выложите "корж" в разъемную форму для тортов. Утрамбуйте ложкой или стаканом.
Желатин высыпьте в 2 мисочки, залейте водой и оставьте набухать.
Взбейте творог, сливки и сахарную пудру и разделите сливочную смесь на две одинаковые части. В одну часть добавьте голубику и взбейте блендером.
Желатин из одной миски растопите на водяной бане, постоянно помешивая. Охладите и добавьте в творожную смесь без ягод, перемешайте.
Белую сырную смесь на лепешку и отправьте холодильник до полного застывания.
Возьмите оставшийся набухший желатин, растопите на водяной бане и вылейте в ягодную смесь, перемешайте, вылейте на белый слой. Отправьте в холодильник на ночь.
Глазурь: растопите шоколад с молоком, охладите и вылейте на холодный чизкейк.
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