'Десятка мечів' вказує на крах планів Путіна: екстрасенс дав прогноз щодо війни в Україні

Україна отримає перемогу у війні з Росією, проте країна-агресор не відмовиться від своїх намірів і плануватиме реванш. Карта "Десятка мечів" вказує на те, що плани російського диктатора Володимира Путіна будуть зруйновані.

Про це заявив відомий екстрасенс Макс Гордєєв. За його словами, нинішня війна може бути не останньою битвою з Росією.

"Помста буде – 100 відсотків. Але біда для росіян у тому, що ми будемо набагато сильнішими. Тому спроби, які вони намагатимуться зробити, будуть закінчуватися для них дуже сумно. Неважливо через скільки років", – підкреслив Гордєєв.

Він уточнив, що планам агресора не здійснитися, Україна буде процвітаючою країною із сильною армією та розвиненою економікою.

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У свою чергу, екстрасенс Людмила Хомутовська заявила, що Україну спробують підштовхнути до заморозки війни у березні 2023 року. Будуть спроби в добровільно-примусовому порядку посадити представників Києва та Москви за стіл переговорів. Імовірна, зокрема особиста зустріч Володимира Зеленського та Володимира Путіна.

Варто зазначити, що астролог Дмитро Уранус заявив, що загроза вторгнення з боку Білорусі буде в квітні 2023 року, проте ворожі війська влаштують лише відволікаючий маневр. Найважчі бойові дії на сході та півдні України будуть йти у травні та червні, ЗСУ знищать практично всіх російських мобілізованих.

Як повідомляв UAportal, Уранус також заявив, що Росія має зазнати поразки у війні проти України, лише у разі повного розгрому окупантів подальшої агресії Кремля можна уникнути. Якщо ЗСУ доведуть війну до кінця, то переговори про капітуляцію РФ відбудуться вже 2023 року.

Він підкреслив, що війська Росії після відступу з Херсона не наважаться знову атакувати місто, їм більше нема чим вести наступальні дії на цьому напрямі. Крім того, підриви мостів буквально відрізали їм шлях назад.