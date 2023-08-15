Дизайнери назвали 3 речі, які роблять інтер’єр немодним

Більшість елементів інтер'єру вдома в значній мірі займають простір та обтяжують його. Професійні дизайнери рекомендують позбутися від застарілих предметів інтер'єру, які втратили актуальність.

Про це пише radiotrek.

Великі шафи

У багатьох вітальнях можна зустріти великі шафи, які нерідко мають і вбудований телевізор. Хоча це може бути зручно, такі шафи часто перевантажують простір, порушують гармонію кольорів у вітальні та потребують постійного прибирання від пилу.

Спеціалісти рекомендують замість цього звернути увагу на використання комодів та кріплення телевізора на стіну.

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Скляний стелаж

Скляні стелажі можуть додати елегантності кімнаті, але вони вимагають пильності у виборі стилю. Зсередини таких стелажів важливо підтримувати порядок, інакше кімната буде виглядати неприбраною.

Кошики

Щодо кошиків, проблема полягає в тому, що з часом вони перетворюються на смітник, який ніхто не хоче прибирати, щоб підтримувати чистоту. Вони стають місцем нагромадження непотрібних речей, які шкода викидати. Відсутність кошика означає відсутність цієї проблеми. Такий елемент інтер'єру підходить лише тим, хто пильнує за ідеальним порядком та використовує кошики для зберігання конкретних речей.

Нагадаємо, ми вже писали, як зробити кімнату в гуртожитку стильною .

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