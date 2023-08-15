Дизайнеры назвали 3 вещи, которые делают интерьер немодным

Большинство элементов интерьера дома в значительной степени занимают пространство и утяжеляют его. Профессиональные дизайнеры рекомендуют избавиться от устаревших предметов интерьера, утративших актуальность.

Об этом пишет radiotrek.

Большие шкафы

Во многих гостиных можно встретить большие шкафы, которые часто имеют и встроенный телевизор. Хотя это может быть удобно, такие шкафы часто перегружают пространство, нарушают гармонию цветов в гостиной и нуждаются в постоянной уборке пыли.

Специалисты рекомендуют вместо этого обратить внимание на использование комодов и крепление телевизора на стену.

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Стеклянный стеллаж

Стеклянные стеллажи могут придать элегантности комнате, но они требуют внимательности в выборе стиля. Внутри таких стеллажей принципиально поддерживать порядок, по другому комната будет смотреться неубранной.

Корзины

Что касается корзин, проблема заключается в том, что со временем они превращаются в свалку, которую никто не хочет убирать, чтобы поддерживать чистоту. Они становятся местом накопления ненужных вещей, которые жалко выбрасывать. Отсутствие корзины означает отсутствие этой проблемы. Такой элемент интерьера подходит только тем, кто следит за идеальным порядком и использует корзины для хранения конкретных вещей.

Напомним, мы уже писали, как сделать комнату в общежитии стильной.

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