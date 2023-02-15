'До 80% особового складу': Маляр розповіла про втрати окупантів на сході

Заступниця глави Міноборони Ганна Маляр заявила, що втрати у деяких загонах окупантів сягають 80%. Йдеться про російські війська, які намагаються атакувати на сході України.

Окрім цього, росіяни починають втрачати довіру до військового командування рф. Про це Маляр повідомила у своєму Telegram-каналі.

"На сході триває наступ ворога. Цілодобові атаки. Ситуація напружена. Так, нашим важко. Ви самі бачите, яку війну веде рф. Але наші бійці не дають ворогу досягнути поставлених цілей та завдають дуже серйозних втрат. Зокрема, в деяких штурмових загонах ПВК "Вагнер" та підрозділах 2 АК втрати становлять до 80% особового складу", – йдеться у повідомленні.

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Маляр зазначила, що окупанти не проводять евакуацію поранених та не забирають тіла загиблих росіян.

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"Серед особового складу російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території України відмічається суттєве зниження рівня довіри до рішень командування щодо ведення бойових дій", – додала вона.

Заступниця глави Міноборони вказала, що дедалі більше окупантів усвідомлюють, що їхні командири неадекватно оцінюють ситуацію на фронті. Про це свідчить застосування "загонів смертників", коли недостатньо підготованих мобілізованих відправляють на передову.

"Зокрема тільки один начальний центр на території Ростовської області щотижнево відправляє близько 500 поспіхом навчених мобілізованих, більшість з яких проходять прискорений курс підготовки від 14 до 21 доби", – пояснила вона.

Однак мобілізовані росіяни навмисне пошкоджують бойову техніку, щоб не помирати гарматним м'ясом.

Нагадаємо, раніше оператори дронів поблизу Вугледара зняли на відео знищення кількох одиниць ворожої техніки. У кадр потрапив й російський солдат, що намагався втекти якомога далі від підбитого танка.

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