До двох градусів морозу: прогноз погоди в Україні на 13 лютого

В Україну наближається невелике потепління, однак воно буде короткочасним, і морози поки не поступляться весняним температурам. Напередодні Дня святого Валентина в більшості регіонів очікується підвищення температури, проте воно буде незначним і супроводжуватиметься місцями мокрим снігом.

За прогнозом Укргідрометцентру, найхолодніше вночі буде в Харківській області — до -13 градусів, а найвищі денні показники, до +4 градусів, зафіксують на півдні, в Криму, на заході та у Волинській області.

У четвер, 13 лютого, у західних регіонах буде переважно хмарно, місцями можливий сніг або мокрий сніг. Температура вночі коливатиметься від -5 до -7 градусів, удень – від +1 до +4. У північних областях також очікується хмарна погода без опадів, із нічними температурами -7…-9 градусів та денними -1…+3.

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Центральні та південні регіони матимуть подібні погодні умови – хмарно з проясненнями, без опадів. Вночі стовпчики термометрів покажуть -6…-9 градусів у центрі та -5…-7 на півдні, вдень температура становитиме -3…-1 і +2…+4 градуси відповідно.

На сході країни буде хмарно, без опадів, нічна температура опуститься до -7…-9 градусів, удень очікується -3…-1. У Криму збережеться хмарна погода з нічними температурами -3…-5 і денними +2…+4 градуси.

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