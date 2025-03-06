Долар слабшає, а біткоїн злітає: новий виток фінансової гри?

Останні зміни у світовій економіці створили нову хвилю обговорень серед інвесторів. Індекс долара США (DXY), що вимірює його силу щодо ключових валют, впав нижче 105 вперше з листопада минулого року. Це сигналізує про послаблення позицій американської валюти, що безпосередньо впливає на різні фінансові інструменти. Одним із найбільших вигодонабувачів цієї ситуації став біткоїн, який упевнено подолав позначку $88 000, демонструючи значний ріст на фоні ослаблення долара.

Фінансові експерти проводять паралелі з подіями 2017 року, коли аналогічне падіння DXY – з 103 до 90 – супроводжувалося стрімким зростанням вартості біткоїна, який тоді досяг рекордних $20 000. Це змушує багатьох криптоінвесторів замислитися, чи не повторюється історія і чи не варто очікувати нового "бичачого" циклу на ринку цифрових активів. Ослаблення долара традиційно змушує вкладників шукати альтернативні активи, і криптовалюти в цьому контексті виглядають все привабливіше.

Падіння DXY відбувається на фоні загальної економічної нестабільності. Інфляція залишається високою, торгові війни між великими економіками загострюються, а темпи зростання економіки США сповільнюються. Очікується, що найближчий звіт по зайнятості дасть більше інформації про стан ринку праці, і якщо він покаже слабкіші результати, це може стати ще одним фактором на користь зниження Федеральною резервною системою процентних ставок. У такому разі ризикові активи, включно з криптовалютами, можуть отримати ще більше підтримки.

Що це означає для ринку цифрових активів? Якщо долар продовжить втрачати позиції, інституційні та приватні інвестори можуть активніше звертати увагу на біткоїн та інші криптовалюти як засіб збереження вартості. Попередні цикли показують, що в умовах фінансової невизначеності цифрові активи нерідко стають альтернативним засобом хеджування ризиків. Тому можливість нового ралі на ринку криптовалют виглядає доволі реальною.

Багато учасників ринку вже зараз уважно слідкують за тенденціями, адже кожен такий рух може стати ключовим сигналом для прийняття інвестиційних рішень. Чи підтвердиться історичний сценарій, покаже час, але ситуація на ринку вказує на те, що криптовалюти можуть знову опинитися в центрі уваги глобальних фінансових потоків.

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