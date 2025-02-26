Доплата до пенсії за віком: що це таке та хто має на неї право

Українські пенсіонери мають право на різні доплати, зокрема й надбавку за віком. Однак не всі можуть відчути цю доплату у вигляді суттєвого збільшення пенсії.

Жінка, якій 10 жовтня 2024 року виповнилося 70 років, звернулася до редакції видання "На пенсії" зі скаргою щодо надбавки. Вона очікувала, що її пенсія в розмірі 2725 гривень збільшиться на 300 гривень, але в жовтні отримала лише на 24 гривні більше.

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Експерт із пенсійного забезпечення Сергій Коробкін пояснив, що доплату за віком не завжди відчутно отримують всі пенсіонери, які досягли відповідного віку. З 1 березня 2024 року мінімальна пенсія для непрацюючих громадян без необхідного страхового стажу (30 років для жінок і 35 років для чоловіків) становить 2725 гривень. Якщо пенсія з урахуванням усіх надбавок нижча за цю суму, людині можуть призначити адресну допомогу, щоб довести виплату до встановленого мінімального рівня.

У даному випадку пенсія жінки до жовтня вже включала цю адресну допомогу. Коли вона досягла 70 років, їй нарахували додаткові 300 гривень згідно з постановою Кабінету Міністрів. Проте через цю нову надбавку адресна допомога зникла, що і стало причиною незначного зростання загальної суми пенсійної виплати – лише на 24 гривні. Таким чином, одна доплата замінила іншу, і реальне збільшення пенсії виявилося мінімальним.

Нагадаємо, у ПФУ затвердили головний показник, від якого залежить індексація пенсій у 2025 році.

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