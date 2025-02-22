Додаткові виплати ветеранам: хто отримає 1 500 грн до 20 квітня
Учасники бойових дій (УБД) та люди з інвалідністю мають змогу подати заявку на отримання державної фінансової допомоги в межах програми "Ветеранський спорт". Реєстрація доступна через мобільний застосунок "Дія".
Про це інформує пресслужба Кабінету міністрів у Telegram. Програма "Ветеранський спорт" була запущена урядом у 2025 році. Вона передбачає надання фінансової допомоги громадянам зі статусом УБД для оплати спортивних занять.
Головна мета програми – підтримка ветеранів через фізичну активність, що сприяє психологічній реабілітації та відновленню соціальних зв’язків.
Розмір грошової допомоги становить 1 500 грн на квартал, тобто за рік учасники можуть отримати 6 000 грн.
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"Ветерани мають можливість отримати 1,5 тис. грн на відвідування спортивних закладів у межах програми "Ветеранський спорт". Ці кошти можна використати для придбання абонемента в спортзал або басейн", –зазначається в офіційному повідомленні.
При цьому спортзали повинні бути зареєстровані у сфері "Фізкультура і спорт" та мати код категорії продавця 7941.
Як подати заявку через "Дію"
Ветерани можуть оформити заявку на отримання виплат за програмою "Ветеранський спорт" на наступний квартал у період з 1 до 20 квітня через застосунок "Дія".
Для цього необхідно виконати такі кроки:
- Відкрити застосунок "Дія" та перейти в розділ "Ветеранський спорт".
- Обрати вкладку "Сервіси".
- Знайти та вибрати "Дія.Картку".
- Вказати її як спосіб отримання виплат.
- Надіслати заявку.
Програму впроваджує Міністерство у справах ветеранів спільно з Міністерством цифрової трансформації в межах Національної стратегії зі створення безбар’єрного простору, ініційованої першою леді Оленою Зеленською.
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