Яку допомогу можуть отримати військові після звільнення з армії: відповідь юриста

Військовослужбовці, які звільняються зі служби, мають право на отримання одноразової грошової допомоги. Її розмір визначається залежно від форми проходження служби, зокрема, чи був військовий мобілізований або служив за контрактом.

За словами юриста з військового права Ярослава Звоненка, виплати залежать від підстав звільнення. Зокрема, вони можуть бути призначені у разі завершення строку контракту, за станом здоров’я, через сімейні обставини або інші причини. Якщо військовий отримав групу інвалідності та не бажає залишатися на службі, виплата здійснюється після подання відповідної заяви до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Про це пише РБК.

Виплата нараховується після погодження звільнення командуванням. Військовослужбовець отримує витяг із наказу про звільнення, проходить обхідний лист і здає особисті речі, після чого фінансово-економічна служба військової частини здійснює необхідні розрахунки.

В умовах воєнного стану військові, які звільняються, можуть розраховувати на отримання 50% місячного грошового забезпечення за кожен повний рік служби. Таке право мають військові, які звільняються за станом здоров’я, контрактники, що вислужили понад 24 місяці під час особливого періоду, а також ті, хто завершує службу у зв’язку з демобілізацією.

Ті, хто має вислугу понад 10 років, можуть отримати таку ж виплату при звільненні через завершення контракту, за віком, у разі скорочення штату або організаційних змін. Також право на таку допомогу мають військові, яких не можуть призначити на іншу посаду через підпорядкування близькій особі, а також капелани у разі відкликання мандата на здійснення військової капеланської діяльності.

Офіцери, призвані на службу, можуть отримати 50% місячного забезпечення у разі завершення строку служби, неможливості продовжувати службу за станом здоров’я або небажання залишатися у війську в умовах особливого періоду, якщо вони є матерями неповнолітніх дітей.

Читайте також: Як відновити втрачене посвідчення учасника бойових дій

Для мобілізованих військових, резервістів та осіб, які проходили службу під час особливого періоду, розмір допомоги складає 4% місячного забезпечення за кожен місяць служби, але не менше 25% місячного забезпечення без урахування додаткових винагород.

Окрім цього, варто знати, що військовослужбовець може отримати відстрочку від мобілізації, якщо його дружина має групу інвалідності. Для цього необхідно надати відповідні документи до військкомату.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що частина УБД може втратити пільги у 2025 році.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!