Какую помощь могут получить военные после увольнения из армии: ответ юриста

Военнослужащие, увольняемые со службы, имеют право на получение единовременной денежной помощи. Ее размер определяется в зависимости от формы прохождения службы, в частности, был ли военный мобилизован или служил по контракту.

По словам юриста по военному праву Ярослава Звоненко, выплаты зависят от оснований увольнения. В частности, они могут быть назначены в случае истечения срока контракта, по состоянию здоровья, по семейным обстоятельствам или другим причинам. Если военный получил группу инвалидности и не хочет оставаться на службе, выплата осуществляется после подачи соответствующего заявления в территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Об этом пишет РБК.

Выплата начисляется после согласования увольнения командованием. Военнослужащий получает выписку из приказа об увольнении, проходит обходное письмо и сдает личные вещи, после чего финансово-экономическая служба воинской части осуществляет необходимые расчеты.

В условиях военного положения освобождаемые военные могут рассчитывать на получение 50% месячного денежного довольствия за каждый полный год службы. Такое право имеют военные, увольняемые по состоянию здоровья, контрактники, выслужившие более 24 месяцев во время особого периода, а также завершающие службу в связи с демобилизацией.

Те, кто имеет выслугу более 10 лет, могут получить такую же выплату при увольнении по истечении контракта по возрасту, в случае сокращения штата или организационных изменений. Также право на такую помощь имеют военные, которых не могут назначить на другую должность через подчинение близкому лицу, а также капелланы в случае отзыва мандата на осуществление военной капелланской деятельности.

Офицеры, призванные на службу, могут получить 50% месячного обеспечения в случае истечения срока службы, невозможности продлевать службу по состоянию здоровья или нежелание оставаться в армии в условиях особого периода, если они являются матерями несовершеннолетних детей.

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Для мобилизованных военных, резервистов и лиц, проходивших службу во время особого периода, размер пособия составляет 4% месячного обеспечения за каждый месяц службы, но не менее 25% месячного обеспечения без учета дополнительных вознаграждений.

Кроме того, следует знать, что военнослужащий может получить отсрочку от мобилизации, если его жена имеет группу инвалидности. Для этого необходимо предоставить соответствующие документы в военкомат.

Напомним, ранее мы рассказывали, что часть УБД может лишиться льгот в 2025 году.

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