Дополнительные выплаты ветеранам: кто получит 1 500 грн до 20 апреля

Участники боевых действий (УБД) и люди с инвалидностью могут подать заявку на получение государственной финансовой помощи в рамках программы "Ветеранский спорт". Регистрация доступна через мобильное приложение "Дія".

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров в Telegram. Программа "Ветеранский спорт" была запущена правительством в 2025 году. Она предусматривает предоставление финансовой помощи гражданам со статусом УБД по оплате спортивных занятий.

Главная цель программы – поддержка ветеранов через физическую активность, что способствует психологической реабилитации и восстановлению социальных связей.

Размер денежной помощи составляет 1500 грн в квартал, то есть за год участники могут получить 6000 грн.

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"Ветераны могут получить 1,5 тыс. грн на посещение спортивных заведений в рамках программы "Ветеранский спорт". Эти средства можно использовать для приобретения абонемента в спортзал или бассейн", – отмечается в официальном сообщении.

При этом спортзалы должны быть зарегистрированы в сфере "Физкультура и спорт" и иметь код категории продавца 7941.

Как подать заявку через "Дію"

Ветераны могут оформить заявку на получение выплат по программе "Ветеранский спорт" на следующий квартал в период с 1 по 20 апреля через приложение "Дія".

Для этого необходимо выполнить следующие шаги:

Откройте приложение "Дія" и перейдите в раздел "Ветеранский спорт" .

. Выбрать вкладку "Сервисы" .

. Найти и выбрать "Дія.Картку" .

. Указать его как способ получения выплат.

Отправить заявку.

Программа внедряется Министерством по делам ветеранов совместно с Министерством цифровой трансформации в рамках Национальной стратегии по созданию безбарьерного пространства, инициированной первой леди Еленой Зеленской.

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