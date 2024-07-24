Додатковий платіж за опалення: що про нього повинні знати українці

В Україні витрати на комунальні послуги включають не тільки оплату використаних ресурсів. Згідно із законодавством, споживачі також зобов’язані сплачувати за абонентське обслуговування

Сума, яку споживач повинен сплатити постачальнику, визначається і закріплюється особистим договором з обслуговування внутрішньобудинкових систем про надання комунальних послуг. Дана угода укладається з контролюючим органом. Про це пише 24 канал.

Витрати, які несе постачальник у процесі виконання своїх зобов'язань, включають:

визначення розміру платежів за комунальні послуги;

стягнення коштів за комуналку;

технічне обслуговування та заміна певного обладнання, зокрема комерційних вузлів обліку (лічильників) для теплової енергії та води;

розподіл обсягу спожитих послуг між усіма користувачами.

Таким чином, плата за сервісне обслуговування гарантує надійну доставку ресурсів до споживача. Це означає, що оплата необхідна навіть поза опалювальним сезоном, оскільки незалежно від пори року, постачальник повинен виконувати свої зобов’язання вчасно, включаючи технічне обслуговування обладнання.

Нагадаємо, раніше ми писали, що українці можуть повернути частину грошей, витрачених на комунальні платежі.

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