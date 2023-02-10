Дорофєєва оголилася на камеру та виклала фото в Інстаграм

Відома українська співачка Надя Дорофєєва, яка після розлучення зі співаком Володимиром Дантесом почала романтичні стосунки з ресторатором Михайлом Кацуріним, опублікувала в Інстаграмі пікантне фото.

У сторіс в Instagram співачка спочатку виклала відео, де вона цілується з новим бойфрендом. Потім вона показала світлину, на який зняла свій оголений живіт. Що мало б значити це фото, невідомо, співачка його ніяк не підписала.

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Трохи раніше 32-річна співачка у своїх соцмережах опублікувала відео, де вона цілується зі своїм хлопцем Михайлом Кацуріним. До нього вона додала трек, у якому звучать слова "Щоб не зійти з розуму, маємо бути разом ми". Це слова з нової пісні Дорофєєвої "Щоб не було".

Вона підписала ці кадри так, що "вмовляє" Кацуріна вийти з нею на сцену і зіграти "Щоб не було".

Нагадаємо, новий хлопець Наді Дорофєєвої Міша Кацурін опублікував оголене фото своєї коханої. Дорофєєва позувала біля вікна.

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