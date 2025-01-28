Дрони атакували підприємство у Харкові: на місці влучання виникла пожежа на 1500 кв. м (фото)

У ніч на 28 січня в Харкові стався вибух. Міський голова Ігор Терехов повідомив про влучання в Новобаварському районі, що спричинило масштабну пожежу. Пізніше у ДСНС уточнили подробиці інциденту.

За словами Терехова, удар прийшовся на територію цивільного підприємства. Внаслідок влучання виникла велика пожежа, яка охопила 1500 квадратних метрів.

"Удар припав на територію цивільного підприємства в Новобаварському районі. Сталася масштабна пожежа. На місці працюють усі служби".

Як розповів директор міського департаменту надзвичайних ситуацій Богдан Гладких, удар наніс російський безпілотник типу "Шахед". Ворожий дрон влучив у виробничі приміщення, ймовірно, деревообробного цеху.

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Через пошкодження газогону, який використовувався для виробництва, вогонь швидко поширився. До ліквідації пожежі залучили понад 12 підрозділів ДСНС, а також техніку міської ради.

Наслідки атаки. Джерело: Суспільне

Наслідки атаки. Джерело: Суспільне

Наслідки атаки. Джерело: Суспільне

Наслідки атаки. Джерело: Суспільне

Наслідки атаки. Джерело: Суспільне

Наслідки атаки. Джерело: Суспільне

"Пожежа охопила двоповерховий корпус і пошкодила приміщення сусідніх підприємств. Постраждали також два авто, припарковані поблизу. Попередньо, постраждалих немає".

Гладких зазначив, що зафіксовано двох постраждалих із гострою реакцією на стрес. Вони не є працівниками підприємства – під час влучання у цеху нікого не було. Постраждалими виявилися мешканці прилеглих будинків.

Нагадаємо, на Київщині ворожий Шахед влучив у багатоповерхівку.

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