Дрони атакували російські Чебоксари: є влучання у підприємство, яке виробляє антени для боротьби з РЕБ (фото, відео)

У ніч проти понеділка, 9 червня, російські джерела повідомили про масову атаку безпілотників — нібито 49 дронів були збиті над сімома регіонами РФ. Водночас у Генеральному штабі Збройних сил України підтвердили точковий удар по одному з ключових об'єктів російського ВПК — підприємству в Чебоксарах, яке виготовляє критично важливі компоненти для високоточної зброї.

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ. Внаслідок удару було уражено виробничі потужності АТ "ВНДІР-Прогрес" і ТОВ "АБС Електро", розташовані в місті Чебоксари, Чуваська республіка. Об’єкти належать до воєнно-промислового комплексу Росії і спеціалізуються на випуску антенних систем "Комета". Ці антени використовуються у дронах-камікадзе типу Shahed, УМПК для КАБів, ракетах "Іскандер", "Калібр", Х-101, а також БПЛА "Орлан-10", "Lancet" тощо.

Читайте також: Дрони атакували нафтобазу на Кубані у РФ: зайнялась масштабна пожежа (фото)

Згідно з повідомленням, по заводу влучили щонайменше два безпілотники. У результаті виникла масштабна пожежа. Після атаки підприємство тимчасово призупинило роботу.

Через повітряну тривогу було тимчасово обмежено роботу аеропортів у Казані, Нижньому Новгороді, Саратові та Тамбові. Вибухи чули жителі Воронезької, Самарської й Тамбовської областей.

Російське Міноборони заявило про збиття 49 українських дронів. Зокрема, по 13 БПЛА — над Курською і Нижньогородською областями, по 9 — над Воронезькою й Орловською, по 2 — над Брянською та Чувашією, і ще один нібито над Білгородською областю.

У Чебоксарах влада також підтвердила інцидент — за словами глави Чуваської республіки, два безпілотники впали на території заводу "ВНДІР", ще два — на околицях міста. Унаслідок атаки підприємство тимчасово зупинило роботу.

Як пояснив Андрій Коваленко, очільник Центру протидії дезінформації, завод "Прогрес" у Чебоксарах — важливий елемент російського оборонного ланцюга. Там виробляють електромеханічні приводи, гідросистеми та блоки управління для важкої військової техніки — від самохідних гаубиць до ракет "Іскандер". Також саме на цьому підприємстві виготовляються навігаційні модулі "Комета", які мають вбудований захист від українських систем РЕБ.

"Це була дуже жирна ціль", — резюмував Коваленко.

Нагадаємо, дрони атакували Іванівську область РФ та Єлабугу у Татарстані.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!