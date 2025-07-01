Дрони атакували російські Саратов та Енгельс: аеропорти призупинили роботу

На світанку 1 липня жителі російських міст Саратов і Енгельс повідомили про вибухи та звук сирен. Одночасно в.о. губернатора Ростовської області РФ Юрій Слюсар заявив про відбиття масштабної атаки дронів, а роботу чотирьох аеропортів у країні було тимчасово призупинено.

Про це повідомили російський Telegram-канал Astra, в.о. губернатора Ростовської області РФ Юрій Слюсар, губернатор Саратовської області РФ Роман Бусаргін та Міноборони РФ у Telegram. Близько 4:00 ранку губернатор Саратовської області Роман Бусаргін заявив про загрозу з боку безпілотників і підвищену готовність усіх екстрених служб. За повідомленнями Telegram-каналу Astra, місцеві мешканці чули вибухи в Саратові та Енгельсі, а також повідомляли про призупинення роботи аеропорту Саратова. Крім того, тимчасово не працювали аеропорти в Ульяновську, Казані та Нижньокамську.

Слюсар зазначив, що протиповітряна оборона в ніч проти 1 липня нібито збила безпілотники в кількох районах Ростовської області — зокрема, в Ростові-на-Дону, Таганрозі, Новошахтинську, а також у кількох сільських районах. За його словами, постраждалих серед населення немає.

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Міністерство оборони РФ, у свою чергу, заявило про збиття 60 українських безпілотників над шістьма регіонами Росії, окупованим Кримом і над акваторіями Чорного та Азовського морів. За їхньою інформацією, над Ростовською областю знищено 16 дронів, Курською — 5, Саратовською — 4, Бєлгородською — 2, а також по одному над Воронезькою та Орловською областями. Ще 17 дронів нібито було знищено над Кримом, 11 — над Азовським морем і 3 — над Чорним.

Поблизу міста Енгельс розташований стратегічно важливий військовий аеродром "Енгельс-2", де базуються стратегічні бомбардувальники Ту-95МС і Ту-160. У Нижньокамську, в Татарстані, працює один із найбільших російських нафтопереробних заводів — "Танеко", а неподалік, у місті Єлабуга, знаходиться спеціальна економічна зона "Алабуга", де збирають ударні дрони типу "Шахед".

Ці об’єкти розташовані за понад тисячу кілометрів від українського кордону і вже не вперше стають цілями атак безпілотників.

Нагадаємо, дрони атакували Іванівську область РФ та Єлабугу у Татарстані.

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