'Диявольська комета', розміром з Мангеттен, наближається до Землі

Масивна Диявольська комета прямує до Землі. 12P/Понс-Брукса можна буде побачити з Землі вперше за 71 рік у квітні 2024 року.

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Як повідомляє Newsweek, розмір комети такий самий як місто Мангеттен у США – 87,5 квадратних кілометрів. Комета, відома вченим як 12P/Понс-Брукса, востаннє з’являлася в небі Землі понад 70 років тому.

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Зазвичай комети мають ширину від 0,6 до 2,8 милі, пояснив доктор наук в обсерваторії Лоуелл у Флагстаффі Тедді Карет.

"Ми знаємо, що це велике. Ми знаємо, що це випадок. Ми знаємо, що це рідко", — сказав він у коментарі Insider.

Навесні наступного року, за його словами, яскрава комета максимально наблизиться до Землі. Її можна бути побачити неозброєним оком або в бінокль.

Її "роги" з газу та пилу були утворені серією вибухів, які вчені досі не можуть зрозуміти.

За словами Карет, "спалах" — це "де комети раптово стають набагато активнішими", викидаючи тонни газу та пилу за короткий проміжок часу. Коли це трапляється, комета дуже швидко стає яскравішою, а потім ніби повертається до колишньої яскравості.

Нагадаємо, дві гігантські планети зіткнулися і випарувалися у зоряній системі. Після їхньої смерті в космосі помітили "пончик".

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