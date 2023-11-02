'Дьявольская комета', размером с Манхеттен, приближается к Земле

Массивная Дьявольская комета направляется к Земле. 12P/Понс-Брукса можно будет увидеть с Земли впервые за 71 год в апреле 2024 года.

Видео дня

Как сообщает Newsweek, размер кометы такой же как Манхеттен в США – 87,5 квадратных километров. Комета, известная ученым как 12P/Понс-Брукса, в последний раз появлялась в небе Земли более 70 лет назад.

Читайте также: Ученые обнаружили комету, которая будет пролетать возле Земли в 2024 году, и ее можно будет увидеть невооруженным глазом (фото)

Обычно кометы имеют ширину от 0,6 до 2,8 мили, пояснил доктор наук в обсерватории Лоуэлл во Флагстаффе Тедди Карет.

"Мы знаем, что это велико. Мы знаем, что это случай. Мы знаем, что это редко", — сказал он в комментарии Insider.

Весной следующего года, по его словам, яркая комета максимально приблизится к Земле. Ее можно увидеть невооруженным глазом или в бинокль.

Ее "рога" из газа и пыли были образованы серией взрывов, которые ученые до сих пор не могут понять.

По словам Карет, "вспышка" - это "где кометы внезапно становятся намного активнее", выбрасывая тонны газа и пыли за короткий промежуток времени. Когда это случается, комета очень быстро становится ярче, а потом будто возвращается к прежней яркости.

Напомним, две гигантские планеты столкнулись и улетучились в звездной системе. После их смерти в космосе был замечен "пончик".

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!