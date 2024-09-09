Експерти назвали ТОП-5 надійних кросоверів з 'вічними' варіаторами

Попри поширене уявлення, що варіаторні коробки передач (CVT) є ненадійними, це не завжди відповідає дійсності. Існують моделі варіаторів, які забезпечують плавність роботи, економічність та високу надійність.

Портал "Твоя Машина" виокремив п’ять кросоверів з такими коробками передач, які сьогодні вважаються найкращими у своєму сегменті.

1. Honda CR-V

Honda CR-V має варіатор BRJA, який є власною розробкою компанії та вважається дуже надійним. Цей варіатор працює в парі з 2,4-літровим двигуном, який забезпечує крутний момент у 250 Нм. При належному обслуговуванні така трансмісія може без проблем служити понад 300 000 км.

2. Subaru Forester

Subaru Forester комплектується варіатором TR580 (Lineartronic), який взаємодіє з двигунами об'ємом 2,0 і 2,5 літра і витримує крутний момент до 250 Нм. Така трансмісія зазвичай може служити до 200 000 км без серйозних поломок.

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3. Nissan Murano

Для моделі Nissan Murano компанія Jatco розробила варіатор JF010E, який застосовувався з 2002 по 2017 рік на моделях Murano і Teana. Ця трансмісія витримує крутний момент до 350 Нм і здатна працювати без проблем до 250 тисяч км.

4. Toyota RAV4

Toyota RAV4 третього і четвертого поколінь, що вироблялися з 2005 по 2019 рік, були оснащені трансмісією K112 від Aisin. Ця коробка передач ефективно працює з 2,4-літровим двигуном і крутним моментом до 235 Нм, забезпечуючи надійну експлуатацію на пробігах до 250 000 км і більше.

5. Mitsubishi Outlander

Для Mitsubishi Outlander, випущених з 2005 по 2019 рік, використовувався варіатор Jatco JF011E, який поєднувався з 2,5-літровим двигуном і мав ресурс до 200 000 км.

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