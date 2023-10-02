Експерти пояснили, як правильно тримати яйця у холодильнику, щоб вони довго не псувалися

Курячі яйця слід захищати від коливань температури, щоб вони довше зберігались свіжими. Зокрема, це стосується розташування у холодильнику.

Оскільки дверцята холодильника піддаються частим змінам температури, слід уникати цієї зони, щоб уникнути псування яєць. Про це повідомляє Express.co.uk.

Це та сама причина, чому не рекомендується зберігати на дверцятах холодильника інші свіжі продукти, наприклад сире м’ясо та молочні продукти. Полиці на дверцятах холодильника слід відвести для інших приправ, на які не вплинуть незначні зміни температури.

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Тому варто надати перевагу основним полицям холодильника, де перепад температури менший. Таким чином яйця довше залишатимуться свіжими.

Також рекомендується зберігати яйця в оригінальній упаковці, оскільки контейнер зменшує втрату води.

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