Учені пояснили, чому погані яйця плавають, а хороші тонуть

Щоб перевірити свіжість яєць, потрібно опустити їх у воду. Якщо яйця свіжі, вони будуть тонути, якщо яйця давно лежали, вони почнуть спливати.

Як пояснюють фахівці Science Notes, деякій хороші яйця можуть спливати, але тоді вони не повністю винирюють догори, а "гострим" кінцем догори.

Чому погані яйця плавають

Свіжі яйця тонуть, тому що вони щільніші за воду. Погані яйця плавають, тому що вони менш щільні, ніж вода. Коли яйце старіє, жовток і білок починають розкладатися й всередині утворюється газ. Тож погані яйця не плавають, тому що містять більше газів.

"Натомість відбувається те, що деякі гази всередині яйця виходять через крихітні пори в шкаралупі. Коли газ виходить, яйце втрачає масу. Її обсяг залишається незмінним, тому вона стає менш щільною. Коли виділяється достатня кількість газу, щільність яйця стає меншою, ніж у води, і воно плаває", – пояснили науковці.

Читайте також: Чому листя змінює колір восени: наукове пояснення

Чи важливий колір яєць

Тест на плаваючі яйця працює однаково незалежно від кольору яєчної шкаралупи. У курячих яєць можуть бути білі, коричневі, сині або з крапками. Колір є результатом генів пігменту яєчної шкаралупи, які залежать від того, яка курка несе яйце. Крім кольору, яйця, знесені різними видами курей, мають однакову товщину і склад шкаралупи.

Як визначити, що яйце погане

Вчені пояснюють, що трюк із плаваючим яйцем не є надійним. Іноді старі яйця не плавають. В інших випадках яйце може плавати, але його можна їсти безпечно.

Читайте також: Вчені пояснили, чому хмари "плавають" у небі

Прості тести на свіжість яєць:

Перевірте термін придатності. Зазвичай цей термін становить 30 днів з дня упаковки. Яйця, використані до цієї дати, повинні бути хорошими, якщо вони не мають тріщин або тривалий час перебували при кімнатній температурі або вище.

Охолоджені яйця можуть бути корисними протягом місяця після закінчення терміну придатності, але їх потрібно перевіряти.Струсіть яйце або покрутіть його. Якщо з'являється звук – яйце старе. Свіже яйце майже не видає звуку при струшуванні.

Огляньте яйце. Якщо шкаралупа тріснула, яйце краще викинути. Навіть якщо яйце виглядає неушкодженим, якщо шкаралупа слизька або має порошкоподібний вигляд, воно може містити цвіль.

Проведіть тест на нюх. Розбийте яйце. Якщо він пахне гниллю або сіркою, викиньте його. Помийте посуд гарячою водою з милом, перш ніж знову використовувати його з їжею. Запах тухлих яєць не обов’язково виникає через бактеріальне зараження. Яйця природним чином стають більш лужними з часом, сприяючи утворенню сірководню.

Читайте також: Чому молоко згортається: наукове пояснення

Подивіться на яйце. Викиньте його, якщо білок або жовток забарвилися в чорний, синій, зелений або рожевий колір. Помутніння білків – ще одна ознака поганого яйця.

Невелика пляма крові на жовтку може бути непривабливою на вигляд, але не є проблемою для здоров’я. Якщо білок або жовток течуть, це означає, що яйце старе. Однак використовувати його все ще безпечно, якщо яйце пройшло усі інші тести.

Раніше вчені пояснили, чому укуси комарів чешуться та як швидко зупинити свербіж.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!