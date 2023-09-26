Чому молоко згортається: наукове пояснення

Молоко згортається в результаті коагуляції молочного білка. Коагуляція - це процес, при якому білки розчиняються у воді й утворюють гелеподібну або загусткову масу.

Молоко містить два основних типи білків: казеїн і сироваткові білки. Казеїн становить близько 80% білка в молоці. Він є складним білком, який складається з кількох субодиниць. Сироваткові білки становлять близько 20% білка в молоці. Вони є простими білками, які не утворюють згустків.

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Як пояснили фахівці з Science Notes, свіже молоко складається з частинок жиру та білка, що плавають у розчині на основі води. Колоїдна суспензія розсіює світло, через що молоко стає білим. Молекули білка, головним чином казеїну, відштовхуються одна від одної, тому вони природно рівномірно розподіляються в рідині.

Коли рН ще більше знижується шляхом додавання іншого кислого інгредієнта, молекули білка перестають відштовхуватися одна від одної. Це дозволяє їм злипатися або згортатися в грудки. Водяниста рідина, яка залишається, називається сироваткою.

Як згортається кисле молоко

Молоко стає кислим, коли кислоти, які виробляють бактерії, знижують pH молока й білки починають "злипатися". Бактерії, що живуть у молоці, природним чином виробляють молочну кислоту, перетравлюючи лактозу, щоб вони могли рости та розмножуватися. Це відбувається незалежно від того, свіже чи пастеризоване молоко.

Охолодження молока уповільнює ріст бактерій. Так само тепле молоко сприяє розвитку бактерій, а також прискорює реакцію "злипання" білків.

Як перетворити свіже молоко на кисляк

Зазначається, що додавання лимонного соку або оцту до свіжого молока — простий спосіб приготувати домашній кисляк. Гаряче молоко скисає швидше, а от холодне – довше.

Також у молоко можна додати ложку йогурту, кефіру, або сметани, щоб воно скисло швидше.

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