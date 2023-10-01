Ученые объяснили, почему плохие яйца плавают, а хорошие тонут

Чтобы проверить свежесть яиц, нужно опустить в воду. Если яйца свежие, они будут утопать, если яйца давно лежали, они начнут всплывать.

Как объясняют специалисты Science Notes, некоторые хорошие яйца могут уплывать, но тогда они не полностью винят вверх, а "острым" концом вверх.

Почему плохие яйца плавают

Свежие яйца тонут, потому что они плотнее воды. Плохие яйца плавают, потому что они менее плотные, чем вода. Когда яйцо стареет, желток и белок начинают разлагаться и внутри образуется газ. Так что плохие яйца не плавают, потому что содержат больше газов.

"Вместо этого происходит то, что некоторые газы внутри яйца выходят через крохотные поры в скорлупе. Когда газ выходит, яйцо теряет массу. Ее объем остается неизменным, поэтому он становится менее плотным. Когда выделяется достаточное количество газа, плотность яйца становится меньше, чем у воды, и оно плавает", – объяснили ученые.

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Немаловажен цвет яиц

Тест на плавающие яйца работает одинаково вне зависимости от цвета яичной скорлупы. У куриных яиц могут быть белые, коричневые, синие или с точками. Цвет является результатом генов пигмента яичной скорлупы, которые зависят от того, какая курица несет яйцо. Кроме цвета, яйца, снесенные разными видами кур, имеют одинаковую толщину и состав скорлупы.

Как определить, что яйцо плохое

Ученые объясняют, что трюк с плавающим яйцом не является надежным. Иногда старые яйца не плавают. В других случаях яйцо может плавать, но его можно есть безопасно.

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Простые тесты на свежесть яиц:

Проверьте срок годности. Обычно этот срок составляет 30 дней со дня упаковки. Яйца, использованные до этой даты, должны быть хорошими, если они не имеют трещин или длительно находились при комнатной температуре или выше.

Охлажденные яйца могут быть полезны в течение месяца после окончания срока годности, но их нужно проверять. Встряхните яйцо или покрутите его. Если появляется звук – яйцо старое. Свежее яйцо почти не издает звука при встряхивании.

Осмотрите яйцо. Если скорлупа треснула, яйцо лучше выкинуть. Даже если яйцо выглядит невредимым, если скорлупа скользкая или имеет порошкообразный вид, она может содержать плесень.

Проведите тест на обоняние. Разбейте яйцо. Если он пахнет гнилью или серой, выбросьте его. Помойте посуду горячей водой с мылом, прежде чем снова использовать ее с едой. Запах тухлых яиц необязательно возникает из-за бактериального заражения. Яйца естественным образом становятся более щелочными со временем, способствуя образованию сероводорода.

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Посмотрите на яйцо. Выбросьте его, если белок или желток окрасились в черный, синий, зеленый или розовый цвет. Помутнение белков – еще один признак плохого яйца.

Небольшое пятно крови на желтке может быть неприглядным с виду, но не является проблемой для здоровья. Если белок или желток текут, значит яйцо старое. Однако использовать его все еще безопасно, если яйцо прошло все остальные тесты.

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