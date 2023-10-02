Эксперты объяснили, как правильно держать яйца в холодильнике, чтобы они долго не портились

Куриные яйца следует защищать от колебаний температуры, чтобы они дольше сохранялись свежими. В частности это касается расположения в холодильнике.

Поскольку дверца холодильника подвергается частым изменениям температуры, следует избегать этой зоны во избежание порчи яиц. Об этом сообщает Express.co.uk.

Это та же причина, почему не рекомендуется хранить на дверце холодильника другие свежие продукты, например сырое мясо и молочные продукты. Полки на дверце холодильника следует отвести для других приправ, на которые не повлияют незначительные изменения температуры.

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Поэтому следует отдать предпочтение основным полкам холодильника, где перепад температуры меньше. Таким образом, яйца дольше будут оставаться свежими.

Также рекомендуется хранить яйца в оригинальной упаковке, поскольку контейнер уменьшает потерю воды.

Кто любит жидкий желток, а кто наоборот – максимально густой. Поэтому UAportal делится секретами, сколько времени готовить яйца и как.

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