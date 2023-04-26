Експерти спрогнозували, на скільки подорожчає бензин в Україні

В Україні з лютого спостерігається поступове зниження ціни на бензин. Втім, експерти вважають, що зовсім скоро українцям варто готуватися до здорожчання палива.

За словами Володимира Омельченка, директора енергетичних програм Центру Разумкова, повернення рівня ПДВ до 20% призведе до суттєвого зростання цін. Це може статися вже влітку.

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Зазначається, що влітку 2023 року планується повернення довоєнних ставок акцизів та ПДВ на автомобільне паливо. Очікується, що:

бензин подорожчає на 10 грн за літр,

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дизельне паливо – на 7 грн за літр,

автомобільний газ – до 3 грн за літр.

Згідно з припущеннями експертів, ціни зростуть таким чином, якщо світові ціни на нафту залишатимуться сталими. Втім, вже зараз помітна тенденція до підвищення вартості палива.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у 2023 році змінились правила виплати пільг на оплату комунальних послуг.

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