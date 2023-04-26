Эксперты спрогнозировали, на сколько подорожает бензин в Украине

В Украине с февраля наблюдается постепенное понижение цены на бензин. Впрочем, эксперты считают, что совсем скоро украинцам следует готовиться к удорожанию топлива.

По словам Владимира Омельченко, директора энергетических программ Центра Разумкова, возврат уровня НДС до 20% приведет к существенному росту цен. Это может произойти летом.

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Отмечается, что летом 2023 планируется возврат довоенных ставок акцизов и НДС на автомобильное топливо. Ожидается, что:

бензин подорожает на 10 грн за литр,

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дизельное топливо – на 7 грн за литр,

автомобильный газ – до 3 грн. за литр.

Согласно предположениям экспертов, цены вырастут таким образом, если мировые цены на нефть будут оставаться постоянными. Впрочем, уже сейчас заметна тенденция повышения стоимости топлива.

Напомним, ранее мы писали о том, что в 2023 году изменились правила выплаты льгот по оплате коммунальных услуг.

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